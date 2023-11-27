МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Аэропорт Сочи на фоне непогоды работает штатно, возможны корректировки в расписании рейсов из-за шторма и позднего прибытия рейсов из других аэропортов, говорится в сообщении правительства РФ. Крым пережил "конкретный" армагеддон", заявил Константинов

"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, с небольшими корректировками в расписании рейсов из-за шторма. Некоторые рейсы временно уходили на запасные аэродромы, но большинство из них уже вернулось и было отправлено в города назначения", — говорится в сообщении.

Кроме того, пассажирам рекомендуется следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и голосовыми объявлениями.

Помимо этого, суда в Черноморском бассейне в связи с непогодой были своевременно выведены для штормования из небезопасных зон "на рейды и в море".

Минтранс России принимает меры для восстановления работы транспортного комплекса после удара стихии в регионах страны, координируя по поручению президента ликвидацию последствий непогоды, добавило правительство.