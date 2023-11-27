БРАТИСЛАВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Союз автоперевозчиков Словакии угрожает с 1 декабря начать блокировку контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной, если не будет прогресса в вопросе восстановления система разрешений для украинских перевозчиков, следует из заявления организации. В США предрекли скорый крах Украины

Ранее министерство транспорта Словакии заявило, что поддерживает предложение о восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков, но просит Союз автоперевозчиков страны больше не блокировать движение на контрольно-пропускном пункте на границе с Украиной.

"В случае, если не будет сдвига в поиске решения, Союз автоперевозчиков Словакии собирается заблокировать переход Вышне Немецке — Ужгород с 1 декабря 2023 года", — говорится в письме организации, направленном в крупную словацкую ассоциацию автоперевозчиков.

В письме отмечается необходимость безотлагательного обсуждения сложившейся в Словакии из-за украинских перевозчиков ситуации, поскольку она "выходит из-под контроля". В Союзе автоперевозчиков Словакии отметили, что через территорию республики едут украинские фуры только коммерческого назначения, поскольку протестующие в Польше перевозчики не мешают движению фур с гуманитарной или военной помощью.

Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег, которые требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Словацкие перевозчики заявляли, что готовы последовать примеру своих польских коллег и полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются. Украина как прикрытие: Европа на пороге нового передела земель

Словацкая полиция ранее сообщала, что водители грузовиков пытаются попасть в Украину через территорию Словакии, что осложняет движение в приграничных районах, колонны из фур у пограничного пункта на востоке страны достигали 20 километров.

Польские перевозчики ранее заблокировали подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Они требуют вернуть систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. В результате на польской стороне образовались пробки из большегрузных автомобилей.