МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Угрозы сухогрузу Blue Shark под флагом Белиза и находящемуся на его борту экипажу из-за непогоды в Черном море нет, заявили в пресс-службе Министерства транспорта России. Экипаж севшего на мель близ Анапы сухогруза не пострадал

"Одно из судов, сухогруз Blue Shark (флаг Белиз) c 21 членами экипажа, своевременно выведенный из небезопасной зоны порта Тамань, был вынесен с рейда на мель близ Анапы. В настоящее время судно с работающими системами без повреждений стоит на мелководье у береговой черты. Состояние экипажа нормальное. Непосредственной угрозы судну и людям нет", — сообщили в ведомстве.

Ранее Росморречфлот сообщил, что сухогруз Blue Shark сел на мель после сильного шторма, а на его борту находятся граждане Сирии, Индии и Египта.

Судно ожидало погрузку ячменя в порту Тамань, но перешло на якорную стоянку после получения штормового предупреждения. В результате сильного ветра и волн судно сорвалось с якорей и начало дрейфовать в сторону берега.

Морспасслужба заявляла, что аварийно-спасательная операция начнется сразу, как только нормализуются погодные условия.