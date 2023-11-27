МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Пробка на российско-литовской границе у многостороннего автомобильного пункта пропуска "Чернышевское" достигла более 100 грузовиков из-за замедления работы со стороны Литвы, принято решение о сокращении количества доступных для бронирования слотов в системе электронной очереди, говорится в сообщении Минтранса РФ. СМИ: на польско-украинской границе образовались огромные очереди из фур

"С 25 ноября литовская сторона существенно снизила пропускную способность пункта пропуска "Кибартай" на границе с Россией. Действия Литвы повлекли за собой скопление выезжающего из Российской Федерации транспорта у пункта пропуска "Чернышевское" и как следствие значительное отставание времени проезда к пункту пропуска от изначально забронированного в электронной очереди", — отметили в министерстве.

"Из-за замедления работы литовской стороны фактический пропуск снижен в 2,5 раза, до 60 грузовиков в сутки. Это значит, что оформление проходит не более 3 машин в час. В настоящее время отставание от заранее забронированного времени проезда составляет более 2 суток. Совокупно ожидают проезда перед пунктом пропуска и на площадке-накопителе более 100 машин", — пояснили в Минтрансе.

В министерстве также отметили, что система электронной очереди функционирует в штатном режиме, однако, чтобы пропустить скопившийся транспорт и не создавать условий для увеличения очереди, принято решение о сокращении количества доступных для бронирования слотов в электронной системе до нормализации ситуации.

Так, с 27 по 29 ноября для бронирования электронной очереди на сайте будет доступно 2 места в сутки. С 30 ноября к 2 слотам на сайте добавится еще 1 место в терминале самообслуживания, где приоритет будет отдаваться скоропорту и опасным грузам.