МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Затонувшее у берегов греческого острова Лесбос грузовое судно Raptor, как выясняется, шло на Украину, причем обстоятельства рейса были подозрительными, пишет издание "Катимерини". Эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки

Судно потерпело крушение в воскресенье, один человек найден погибшим, один был спасен, 12 числятся пропавшими без вести.

Согласно имеющимся сведениям, судно было внесено в черный список режимов государственного портового контроля (PSC) Парижского и Черноморского меморандумов. Это связано с тем, что два года назад стало известно, что документы экипажа признаны недействительными, а в книге нефтяного учета обнаружены фальшивые записи.

Данные свидетельствуют, что судно могло следовать нелегальными, необъявленными маршрутами и, возможно, заниматься контрабандой. Спасенный моряк сообщил представителям греческой береговой охраны, что конечным пунктом назначения судна была Украина, а Стамбул — остановкой для дозаправки.

Следуя инструкциям судовладельческой компании, экипаж не обратился за помощью в субботу, несмотря на то, что судно набирало воду. Вместо этого они позвали на помощь всего за несколько часов до затопления в воскресенье утром.

Той же судоходной компании принадлежало судно Manassa Rose, которое затонуло в бухте Киссамос на северо-западе Крита в январе 2022 года. Тогда власти предъявили членам экипажа обвинения в доведении судна до кораблекрушения и в контрабанде табачных изделий.