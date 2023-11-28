МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Варшава просит Киев исключить требование о регистрации в электронной очереди транспортных средств, возвращающихся из Украины в ЕС без груза, как минимум на двух пограничных переходах — Зосин-Ущилуг и Нижанковице-Малховице, сообщает министерство инфраструктуры Польши. Перевозчики в Словакии угрожали заблокировать КПП на границе с Украиной

Министр Анджей Адамчик направил соответствующее письмо вице-премьер-министру Украины по вопросам реконструкции и министру развития муниципалитетов, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову.

Как отмечается, одной из причин акции протеста польских предпринимателей-транспортников является введение Киевом электронной очереди. Это привело к значительному увеличению времени ожидания транспортных средств, зарегистрированных в Евросоюзе, возвращающихся порожними с Украины для пересечения границы с ЕС.

"Это, в свою очередь, делает невозможным выполнение дальнейших заказов и снижает конкурентоспособность компаний. Более того, по мнению протестующих, новая система допускает неравное отношение к перевозчикам из Украины и Польши", — указывается в сообщении.

Адамчик призвал к срочным действиям по выполнению требований польских автоперевозчиков, которые находятся под ответственностью украинской стороны. Министр выразил надежду, что кабмин Украины удовлетворит просьбу Варшавы.