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РЖД вводят в график задержанные из-за шторма поезда
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РЖД вводят в график поезда, задержанные из-за шторма на Черноморском побережье, число таких составов сокращено до 17, сообщила компания. Движение поездов на Черноморском побережье... ПРАЙМ, 28.11.2023
транспорт, бизнес, новости, ржд, шторм, поезда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. РЖД вводят в график поезда, задержанные из-за шторма на Черноморском побережье, число таких составов сокращено до 17, сообщила компания.
Движение поездов на Черноморском побережье было нарушено в минувшие сутки из-за последствий непогоды, которая обрушилась на регион. РЖД на утро понедельника сообщали о задержке порядка 50 пассажирских поездов. Днем компания сообщила, что движение на Черноморском побережье частично восстановлено, а в пути следования задерживается 27 пассажирских дальних поездов.
"РЖД вводят в график поезда, задержанные из-за шторма на Черноморском побережье. Обеспечиваем нагон времени и сокращаем стоянки в пути следования. Количество поездов дальнего следования, которые задерживаются из-за последствий непогоды, сокращено до семнадцати. Их пассажиры обеспечиваются питанием и питьевой водой. В общей сложности выдано 12,5 тысячи продуктовых наборов", — говорится в сообщении компании во вторник.
На вокзалах пассажирам предоставлено более 200 мест в комнатах длительного отдыха и залах повышенной комфортности.
В РЖД под руководством главы компании Олега Белозёрова действует оперативный штаб.