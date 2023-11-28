МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. РЖД вводят в график поезда, задержанные из-за шторма на Черноморском побережье, число таких составов сокращено до 17, сообщила компания. В нескольких регионах России предупредили о штормовом ветре

Движение поездов на Черноморском побережье было нарушено в минувшие сутки из-за последствий непогоды, которая обрушилась на регион. РЖД на утро понедельника сообщали о задержке порядка 50 пассажирских поездов. Днем компания сообщила, что движение на Черноморском побережье частично восстановлено, а в пути следования задерживается 27 пассажирских дальних поездов.

"РЖД вводят в график поезда, задержанные из-за шторма на Черноморском побережье. Обеспечиваем нагон времени и сокращаем стоянки в пути следования. Количество поездов дальнего следования, которые задерживаются из-за последствий непогоды, сокращено до семнадцати. Их пассажиры обеспечиваются питанием и питьевой водой. В общей сложности выдано 12,5 тысячи продуктовых наборов", — говорится в сообщении компании во вторник.

На вокзалах пассажирам предоставлено более 200 мест в комнатах длительного отдыха и залах повышенной комфортности.

В РЖД под руководством главы компании Олега Белозёрова действует оперативный штаб.