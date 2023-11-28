ВАРШАВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Польские перевозчики согласны прекратить блокаду границы с Украиной, если им обеспечат половину рейсов между странами, сообщил РИА Новости один из представителей отрасли, знакомый с ситуацией. В Саксонии призвали Украину смириться с потерей территорий

"Нам не важно кто сколько зарабатывает, у кого сколько машин. Нам важно, чтобы польские водители и фирмы не простаивали из-за того, что рынок заполонили украинцы. Насколько я знаю, в настоящее время идет работа над соответствующим законом", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, уже готов законопроект, предусматривающий что импортер или экспортер товаров из Украины обязан отдавать польским перевозчикам не менее половины объема перевозок. В случае нарушения этого правила, законопроект предусматривает штраф в размере до 30% годового дохода.

Более двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.