МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В России не будут штрафовать водителей за отсутствие зимней резины, сообщил глава ГИБДД России, Михаил Черников. В ГИБДД Москвы призвали к скорейшему запрету детям езды на электросамокатах

Согласно данным постановления правительства России, с 1 сентября езда на летней резине в зимний сезон признана нарушением, за которое по статье 12.5 КоАП РФ предусмотрен штраф от 500 рублей.

"Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода", — заявил глава ведомства.

По словам Черникова, эвакуировать автомобиль без зимней резины не будут, поэтому водители смогут продолжить движение.