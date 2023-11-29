2023-11-29T11:41:19+03:00
2023-11-29T11:41:19+03:00
2023-11-29T11:41:19+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231129/842403628.html
Россиян не будут штрафовать за отсутствие зимней резины
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В России не будут штрафовать водителей за отсутствие зимней резины, сообщил глава ГИБДД России, Михаил Черников. Согласно данным постановления правительства России, с 1 сентября... ПРАЙМ, 29.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, гибдд, зимняя резина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. В России не будут штрафовать водителей за отсутствие зимней резины, сообщил глава ГИБДД России, Михаил Черников.
Согласно данным постановления правительства России, с 1 сентября езда на летней резине в зимний сезон признана нарушением, за которое по статье 12.5 КоАП РФ предусмотрен штраф от 500 рублей.
"Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода", — заявил глава ведомства.
По словам Черникова, эвакуировать автомобиль без зимней резины не будут, поэтому водители смогут продолжить движение.