МИНСК, 30 ноя — ПРАЙМ. Заместитель главы администрации президента Белоруссии Максим Ермолович заявил, что в условиях разрушения, в частности, из-за западных санкций, традиционных логистических схем республике следует заниматься развитием собственной портовой инфраструктуры и торгового флота для обеспечения нужд экспортеров. Представлен прогноз динамики товарооборота России и Белоруссии

"Мы должны обратить внимание на логистику. Учитывая, что мы идем в страны "дальней дуги" (развиваются поставки в страны Африки, Азии, Латинской Америки — ред.), мы должны задуматься о собственном флоте, о собственной портовой инфраструктуре, выстраивать транспортную систему до портов", — сказал Ермолович в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он напомнил, что "сейчас во взаимодействии с Россией отрабатываются железнодорожные логистические маршруты до портовой инфраструктуры и до конечного потребителя". "Работаем по Китаю, по портам – расширяем пропускную способность в этих направлениях", — сказал Ермолович.

По его словам, то же касается и портовой инфраструктуры. "Мы можем идти по всему миру, искать возможности, где будем присутствовать в портах со своими товарами… Торговый флот – тоже одна из задач, которую страна рано или поздно будет решать, чтобы не зависеть от перевозчиков, которые диктуют свои условия", — сказал Ермолович.

Помимо этого, по его словам, государство будет поддерживать экспортеров в вопросах развития товаропроводящей сети. Ермолович указал на важность того, чтобы белорусские банки "сопровождали внешнеторговые контракты, чтобы платежная система начала работать по-другому". Он обратил внимание, что белорусское руководство в переговорах со своими партнерами постоянно поднимает вопрос о важности создания новых платежных инструментов. Ермолович отметил, что мир меняется, например, обсуждается создание валюты БРИКС, растет доля юаня в мировой торговле, и Белоруссия должна идти в ногу с этими изменениями.

Он напомнил, что в предыдущий период Белоруссия "честно интегрировалась в глобальную экономику, ставила перед собой задачи по диверсификации экспорта, по выходу на рынки ЕС". Ермолович уточнил, что некоторое время Белоруссия планировала 30% всех своих экспортируемых товаров направлять в страны ЕС, около 30% — в страны СНГ, еще примерно 30% — в страны так называемой "дальней дуги".

"Мы выстраивали собственную экономическую политику исходя из этого приоритета: развивали отношения внутри ЕАЭС, реализовывали программу по вступлению в ВТО… Но история полностью поменяла наши намерения: абсолютно неэкономическими методами руководствовались наши партнеры в ЕС, вводя санкции. В результате мы были вынуждены достаточно большой объем своей продукции перенаправлять в очень короткий срок на рынки других стран", — сказал Ермолович. Он подчеркнул, что от этого потеряла не только Белоруссия, но и страны ЕС, и заявил, что в целом практика применения односторонних санкций против ряда стран искажает мировую торговлю.

Ермолович заметил, что пандемия коронавируса также нарушила многие устоявшиеся логистические цепочки, и это продолжает оказывать влияние на торговлю до сих пор.