2023-11-30T11:24:43+03:00
2023-11-30T11:24:43+03:00
2023-11-30T11:24:43+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231130/842415417.html
Минтранс заявил об ограничении судоходства в Черном море из-за погоды
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Ограничение судоходства в российских портах Черного моря сохраняется в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в Минтрансе РФ. "В северной части акватории Черного... ПРАЙМ, 30.11.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, черное море, погода
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Ограничение судоходства в российских портах Черного моря сохраняется в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в Минтрансе РФ.
"В северной части акватории Черного моря 30 ноября сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия. В связи с этим в основных морских портах РФ в черноморском бассейне продолжают действовать ограничения судоходства до улучшения погоды", – говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что работа Керченской паромной переправы с 06:00 мск 30 ноября возобновлена из-за небольшого улучшения погоды в районе порта Керчь. На текущий момент действующих штормовых предупреждений в данном регионе нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, сегодня в этом районе ожидается северо-западный, северный ветер 6-11 м/сек, небольшой дождь, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +5-7°С, температура воды в море +8-9°С", – заключили в Минтрансе РФ.
Ранее Росморречфлот сообщил о приостановлении работы керченской паромной переправы из-за неблагоприятных погодных условий и шторма.