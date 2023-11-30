МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Ограничение судоходства в российских портах Черного моря сохраняется в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в Минтрансе РФ. Керченская паромная переправа временно прекратила работу из-за шторма

"В северной части акватории Черного моря 30 ноября сохраняются неблагоприятные гидрометеорологические условия. В связи с этим в основных морских портах РФ в черноморском бассейне продолжают действовать ограничения судоходства до улучшения погоды", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что работа Керченской паромной переправы с 06:00 мск 30 ноября возобновлена из-за небольшого улучшения погоды в районе порта Керчь. На текущий момент действующих штормовых предупреждений в данном регионе нет.

"Согласно прогнозу Росгидромета, сегодня в этом районе ожидается северо-западный, северный ветер 6-11 м/сек, небольшой дождь, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +5-7°С, температура воды в море +8-9°С", – заключили в Минтрансе РФ.

Ранее Росморречфлот сообщил о приостановлении работы керченской паромной переправы из-за неблагоприятных погодных условий и шторма.