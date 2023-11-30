МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Правительство России с сентября 2024 года сократило в два раза срок предоставления лицензий на пассажирские железнодорожные перевозки, следует из сообщения на его сайте. Правительство выделило допсредства на фонды развития промышленности

"Правительство продолжает работу по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, чтобы сделать такие процедуры максимально быстрыми и удобными", — сказано в сообщении.

Отмечается, что глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 сентября следующего года срок предоставления лицензий на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом сократят с десяти до пяти дней.

Документом также предусматривается расширение видов электронной подписи, которые можно использовать при подаче заявления о предоставлении такой лицензии через портал "Госуслуг". В частности, добавляется возможность использования усиленной неквалифицированной электронной подписи и простой электронной подписи.

Работа ведется в рамках проекта по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности, который стартовал в августе 2021 года, уточняет кабмин. В проекте принимают участие 43 госоргана власти и две госкорпорации.

"С тех пор предпринимателям для получения разрешений и лицензий, за которые ответственны участники проекта, достаточно подать электронное заявление на портале госуслуг без необходимости сканировать и прикладывать большое количество документов", — говорится в сообщении.

Уполномоченный орган проверяет сведения и соответствие заявителя установленным требованиям с использованием ведомственных информационных систем. Бизнес в результате получает разрешения без прохождения длительных процедур и предоставления дополнительных документов. Реализация проекта позволяет снимать административные барьеры и снижать издержки бизнеса.

С его помощью сроки выдачи лицензии в среднем сокращены в три раза – с 45 до 15 рабочих дней, других разрешений – с 43 до 23 рабочих дней. Количество документов для получения лицензии уменьшилось в среднем с 10 до 5, для получения других разрешений – с 8 до 5.

"Мы упростили процедуру получения разрешительных документов, перевели ее в цифровой вид. Сам сервис сделали максимально удобным и интуитивно понятным для предпринимателей. Чтобы пользоваться им, не нужны специальные знания или навыки. При этом мы не снижали регуляторные требования, только сократили сроки, убрали лишние документы, которые и так есть у ведомств. Теперь госорганы обмениваются данными в цифровом виде", – пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко.