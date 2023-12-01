МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Все 100% долей кипрской компании в уставном капитале управляющей компании петербургского аэропорта Пулково — "Воздушные ворота — передаются в собственность "Холдинга ВВСС", соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Пассажиропоток аэропорта "Пулково" вырос за десять месяцев

"Сто процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Воздушные Ворота Северной Столицы", принадлежащих Талита Трейдинг Лимитед (Thalita Trading Limited) (далее — иностранная холдинговая компания), подлежит передаче в собственность общества "Холдинг BBCC" в порядке и на условиях, определенных правительством Российской Федерации", — говорится в документе.

Согласно указу, право голоса иностранных компаний, у которых есть доля в "Воздушных воротах Северной столицы", на время будет передана компаниям "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7" и "Воздушные ворота Северной столицы".

Как поясняется, меры, которые введены указом, необходимы для защиты национальных интересов и экономической безопасности России в связи с санкционным воздействием.

Также документом предусматривается, что иностранные лица вправе восстановить свои права, подав заявления в холдинг при условии, что будут заключены корпоративные договоры с иными участниками общества и соблюдены требования российского законодательства.

С целью сохранения имущественных прав юрлиц, которые косвенно владеют "Воздушными Воротами Северной Столицы", в состав холдинга войдут все доли — как иностранные, так и российские — управляющей компании петербургской воздушной гавани.

Величина уставного капитала компании "Холдинг ВВСС" составит 169 миллиардов рублей.