С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — ПРАЙМ. Указ президента России о передаче 100 процентов в управляющей компании аэропорта "Пулково" от кипрского офшора в новое юрлицо "Холдинг ВВСС" позволит обеспечить эффективную операционную деятельность воздушной гавани, рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания "Пулково").

Аэропорт Пулково.

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Ранее был опубликован указ президента, по данным которого все 100 процентов долей в уставном капитале "Воздушных ворот Северной столицы", принадлежащие кипрской Thalita Trading Limited, подлежат передаче в собственность нового ООО "Холдинг BBCC" с уставным капиталом 169 миллиардов рублей.

Передача долей является частью мер, предпринятых для защиты национальных интересов и экономической безопасности в связи с санкционным воздействием.

Подобное решение направлено на восстановление механизмов корпоративного управления и будет способствовать активному развитию аэропорта Пулково, который занимает второе место в России по пассажиропотоку. В настоящее время аэропорт обслуживает 17,5 миллиона пассажиров, и ожидается, что к концу 2023 года этот показатель вырастет до 20 миллионов.

Новый холдинг будет состоять из нескольких компаний, таких как Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, F3 Holding LLC, Business Finance LLC и VTB Infrastructure Holding LLC.