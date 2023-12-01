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2023
https://1prime.ru/transport/20231201/842434832.html
"Победа" изменила на сайте размер штрафа за корректировку ФИО в билете
Транспорт
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Лоукостер "Победа" начала указывать на своем сайте единый штраф за изменение ФИО пассажира в авиабилете на внутренних рейсах, сообщается на портале авиакомпании. Ранее в четверг,... ПРАЙМ, 01.12.2023
транспорт, финансы, бизнес, новости, штраф, авиакомпания победа, билет
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" начала указывать на своем сайте единый штраф за изменение ФИО пассажира в авиабилете на внутренних рейсах, сообщается на портале авиакомпании.
Ранее в четверг, 30 ноября, Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение лоукостеру за размер платы с пассажира за корректировку ФИО в билете от 500 до 5000 рублей.
Отмечается, что "Победа" отметила штраф на сумму 800 рублей. Также лоукостер указал штрафы за изменение данных на зарубежных рейсах и аэропортах ОАЭ в десять евро и 35 дирхам соответственно.
Как подчеркивали в ФАС, плата, удерживаемая с пассажиров, должна быть экономически обоснована и соразмерна понесенным фактическим расходам перевозчика.
Авиакомпания "Победа" — это новая российская бюджетная авиакомпания "Аэрофлота", которая заменила первого ее лоукостера "Добролет", попавшего под санкции Евросоюза.