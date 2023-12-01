МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" начала указывать на своем сайте единый штраф за изменение ФИО пассажира в авиабилете на внутренних рейсах, сообщается на портале авиакомпании. Авиакомпания "Победа" получила предупреждение ФАС

Ранее в четверг, 30 ноября, Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение лоукостеру за размер платы с пассажира за корректировку ФИО в билете от 500 до 5000 рублей.

Отмечается, что "Победа" отметила штраф на сумму 800 рублей. Также лоукостер указал штрафы за изменение данных на зарубежных рейсах и аэропортах ОАЭ в десять евро и 35 дирхам соответственно.

Как подчеркивали в ФАС, плата, удерживаемая с пассажиров, должна быть экономически обоснована и соразмерна понесенным фактическим расходам перевозчика.

Авиакомпания "Победа" — это новая российская бюджетная авиакомпания "Аэрофлота", которая заменила первого ее лоукостера "Добролет", попавшего под санкции Евросоюза.