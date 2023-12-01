МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Украина и Польша договорились открыть КПП для прохода пустых грузовых авто, "транспортный безвиз" не обсуждался, заявили в украинском Министерстве инфраструктуры. Польские фермеры с четверга помогут блокировать границу с Украиной

Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

Согласно сообщению, замминистра инфраструктуры Украины и госсекретарь Мининфраструктуры Польши Рафал Вебер провели встречу. Стороны достигли некоторых договоренностей, в том числе открыть пункт "Угринов — Долгобычив" для проезда пустых грузовиков, создание "еЧерга" отдельных пропусков для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин — Дорогуск" и "Краковец — Корчева".

В украинском ведомстве добавили, что вопросы "транспортного безвиза" не затрагивался.

Как отмечают в министерстве, польские протестующие настаивают на функционировании КПП "Угринов — Долгобычив" и "Нижанковичи — Мальховице" только для транспорта с регистрацией в странах Евросоюза, что украинская сторона считает неприемлемым.