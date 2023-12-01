МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Российская компания "Газпромнефть-Аэро" и Лаосская государственная топливно-распределительная компания заключили соглашение в части обеспечения авиатопливом российских самолетов в аэропортах Лаоса, заявили представители обеих стран в ходе 17-го заседания Межправительственной Российско-Лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. S7 перезаключила лизинговые контракты на шесть самолетов Boeing

"Обе стороны приветствовали соглашение между "Газпромнефть-Аэро" и Лаосской государственной топливно-распределительной компанией в части обеспечения авиатопливом российских самолетов в аэропортах Лаоса. Российская сторона отметила заинтересованность "Газпромнефть-Аэро" в сотрудничестве с Lao Airlines в области авиатопливообеспечения в аэропортах России", — следует из протокола, принятого по итогам заседания.

Уточняется, что обе стороны также договорились продолжить сотрудничество в сфере гражданской авиации с целью восстановления прямого авиасообщения между двумя странами.