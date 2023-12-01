2023-12-01T17:26:06+03:00
2023-12-01T17:26:06+03:00
2023-12-01T17:26:06+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231201/842436000.html
Российские самолеты в аэропортах Лаоса будут обеспечивать авиатопливом
Транспорт
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Российская компания "Газпромнефть-Аэро" и Лаосская государственная топливно-распределительная компания заключили соглашение в части обеспечения... ПРАЙМ, 01.12.2023
транспорт, бизнес, новости, в мире, туризм, лаос, россия, самолет, авиатопливо
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Российская компания "Газпромнефть-Аэро" и Лаосская государственная топливно-распределительная компания заключили соглашение в части обеспечения авиатопливом российских самолетов в аэропортах Лаоса, заявили представители обеих стран в ходе 17-го заседания Межправительственной Российско-Лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Обе стороны приветствовали соглашение между "Газпромнефть-Аэро" и Лаосской государственной топливно-распределительной компанией в части обеспечения авиатопливом российских самолетов в аэропортах Лаоса. Российская сторона отметила заинтересованность "Газпромнефть-Аэро" в сотрудничестве с Lao Airlines в области авиатопливообеспечения в аэропортах России", — следует из протокола, принятого по итогам заседания.
Уточняется, что обе стороны также договорились продолжить сотрудничество в сфере гражданской авиации с целью восстановления прямого авиасообщения между двумя странами.