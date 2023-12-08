Попов: сильнейший шторм на Черном море мог рассеять украинские минные поля
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Сильнейший за последние десятилетия шторм в Черном море, вероятнее всего, рассеял минные поля, установленные украинскими военными, что грозит большой опасностью для гражданских судов, заявил в интервью "Комсомольской правде" заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов:
По его словам, высота волн тогда доходила до девяти метров, были разорваны сетки бонов.
Попов напомнил об опасности, которую несут выставленные Украиной сотни якорных мин — оторвавшиеся мины были обнаружены у берегов Румынии и Болгарии, а также у турецкого побережья вблизи Босфора. Их первыми жертвами стали украинские суда: лоцманский катер "Орлик" и плавкран, который шел "Орлика" поднимать со дна. "Американцы и их киевские марионетки молчат о том, что своими совместными действиями они превратили черноморский бассейн в крайне опасный для судоходства регион на многие годы. И это, конечно, окажет негативное влияние на экономику всех причерноморских государств", — подчеркнул замсекретаря Совбеза.
По словам Попова, если произойдет новая трагедия, то "западная пропаганда по уже отработанному шаблону во всех грехах обвинит Россию" — у Вашингтона и Лондона на такой случай "наверняка заготовлена конспирологическая версия". "Кстати, там на полном серьезе рассуждают о причастности России к использованию некоего климатического оружия – якобы мы сами и вызвали супершторм", — отметил он.
"Складывающиеся риски судоходству в Черном море еще раз подтверждают безальтернативность поставленных Россией целей специальной военной операции – демилитаризация и денацификация Украины", — заключил Попов.
https://1prime.ru/transport/20231208/842501580.html