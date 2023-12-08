МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Сильнейший за последние десятилетия шторм в Черном море, вероятнее всего, рассеял минные поля, установленные украинскими военными, что грозит большой опасностью для гражданских судов, заявил в интервью "Комсомольской правде" заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов: Помощь Украине от союзников катастрофически рухнула

По его словам, высота волн тогда доходила до девяти метров, были разорваны сетки бонов.

Попов напомнил об опасности, которую несут выставленные Украиной сотни якорных мин — оторвавшиеся мины были обнаружены у берегов Румынии и Болгарии, а также у турецкого побережья вблизи Босфора. Их первыми жертвами стали украинские суда: лоцманский катер "Орлик" и плавкран, который шел "Орлика" поднимать со дна. "Американцы и их киевские марионетки молчат о том, что своими совместными действиями они превратили черноморский бассейн в крайне опасный для судоходства регион на многие годы. И это, конечно, окажет негативное влияние на экономику всех причерноморских государств", — подчеркнул замсекретаря Совбеза.

По словам Попова, если произойдет новая трагедия, то "западная пропаганда по уже отработанному шаблону во всех грехах обвинит Россию" — у Вашингтона и Лондона на такой случай "наверняка заготовлена конспирологическая версия". "Кстати, там на полном серьезе рассуждают о причастности России к использованию некоего климатического оружия – якобы мы сами и вызвали супершторм", — отметил он.

"Складывающиеся риски судоходству в Черном море еще раз подтверждают безальтернативность поставленных Россией целей специальной военной операции – демилитаризация и денацификация Украины", — заключил Попов.