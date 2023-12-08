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Раскрыта динамика цен на вагоны в России
Транспорт
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Цена на вагоны в России в текущем году выросла почти в два раза, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов. "Цены выросли почти в два раза год к... ПРАЙМ, 08.12.2023
транспорт, бизнес, новости, железная дорога, втб лизинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Цена на вагоны в России в текущем году выросла почти в два раза, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов.
"Цены выросли почти в два раза год к году. Это связано с огромным спросом на перевозки и увеличением количества движения на транспортных коридорах. Все в моменте сформировало достаточно высокий спрос на стоимость вагонов и на потребность инструментов лизинга", — сказал он.
Мусатов добавил, что вся производственная программа основных заводов-производителей на 2024 год полностью законтрактована. Это значит, что у клиентов высокий интерес для формирования дополнительного, нового парка вагонов.
За 9 месяцев текущего года "ВТБ Лизинг" профинансировали 37 тысяч вагонов на 92 миллиарда рублей с НДС. Всего в портфеле компании около 135 тысяч вагонов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.