МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Цена на вагоны в России в текущем году выросла почти в два раза, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор "ВТБ Лизинг" Антон Мусатов. Подсчитана динамика рынка лизинга в России в текущем году

"Цены выросли почти в два раза год к году. Это связано с огромным спросом на перевозки и увеличением количества движения на транспортных коридорах. Все в моменте сформировало достаточно высокий спрос на стоимость вагонов и на потребность инструментов лизинга", — сказал он.

Мусатов добавил, что вся производственная программа основных заводов-производителей на 2024 год полностью законтрактована. Это значит, что у клиентов высокий интерес для формирования дополнительного, нового парка вагонов.

За 9 месяцев текущего года "ВТБ Лизинг" профинансировали 37 тысяч вагонов на 92 миллиарда рублей с НДС. Всего в портфеле компании около 135 тысяч вагонов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.