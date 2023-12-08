2023-12-08T14:33:44+03:00
2023-12-08T14:33:44+03:00
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2023
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Red Wings организовала первый презентационный полет на SSJ-100
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Авиакомпания Red Wings организовала первый полет самолёт SSJ-100 полностью в бизнес-компоновке для путешествий, на борту было 52 пассажира, сообщила пресс-служба перевозчика... ПРАЙМ, 08.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, red wings, ssj100
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings организовала первый полет самолёт SSJ-100 полностью в бизнес-компоновке для путешествий, на борту было 52 пассажира, сообщила пресс-служба перевозчика.
"Авиакомпания Red Wings организовала первый презентационный полет Sukhoi Superjet 100 полностью в бизнес-компоновке. Самолет с 52 пассажирами отправился в Мурманск, чтобы с высоты 10 тысяч метров посмотреть Северное сияние, и вернулся в Москву", — говорится в сообщении.
В полете гостям предложили ужин и лекцию о свойствах Северного сияния, а при подлете к Мурманску самолет сделал несколько кругов в небе, чтобы пассажиры лучше увидели это природное явление.
"С сегодняшнего дня борт доступен для фрахта под любые цели: от перелетов делегаций и спортивных команд на важные мероприятия до авиаэкскурсий или празднования дня рождения на высоте", — отметила первый заместитель генерального директора Red Wings Мария Постоловская.