МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings организовала первый полет самолёт SSJ-100 полностью в бизнес-компоновке для путешествий, на борту было 52 пассажира, сообщила пресс-служба перевозчика. Red Wings продлила режим вынужденного возврата и обмена билетов

"Авиакомпания Red Wings организовала первый презентационный полет Sukhoi Superjet 100 полностью в бизнес-компоновке. Самолет с 52 пассажирами отправился в Мурманск, чтобы с высоты 10 тысяч метров посмотреть Северное сияние, и вернулся в Москву", — говорится в сообщении.

В полете гостям предложили ужин и лекцию о свойствах Северного сияния, а при подлете к Мурманску самолет сделал несколько кругов в небе, чтобы пассажиры лучше увидели это природное явление.

"С сегодняшнего дня борт доступен для фрахта под любые цели: от перелетов делегаций и спортивных команд на важные мероприятия до авиаэкскурсий или празднования дня рождения на высоте", — отметила первый заместитель генерального директора Red Wings Мария Постоловская.