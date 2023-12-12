МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. По меньшей мере 24 рейса задержаны и два отменены в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" во вторник утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". Аэропорт "Шереметьево" установил комплекс для обнаружения БПЛА

По информации на 6.55 мск, во "Внуково" задержаны восемь рейсов и два отменены, в "Домодедово" задержаны 12 рейсов и еще три отменены. В "Шереметьево" задержаны четыре рейса.

Гидрометцентр сообщает, что в Москве во вторник ожидается снег, местами метель, гололедица и до 6 градусов мороза, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.