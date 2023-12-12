МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Темп продаж железнодорожных билетов на новогодние праздники увеличился на 40% по отношению к уровню 2022-2023 года, рассказал журналистам гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД) Владимир Пястолов. На сайте РЖД появились билеты на концерты, спектакли и балет

"Мы отмечаем, что пассажиры быстрее раскупают билеты на новогодние праздники, чем это было в прошлом году. Темп продаж ускорился примерно на 40%", — сказал он.

В настоящее время пассажиры уже приобрели свыше 3,7 миллиона проездных документов в поезда ФПК на период с 22 декабря по 8 января. В общей сложности компания обеспечила свыше 4,9 миллиона мест в поездах дальнего следования в новогодний период.

Руководитель ФПК отметил, что в указанный период праздничных дней компанией назначаются свыше 1000 дополнительных рейсов. Кроме того, по железным дорогам страны будут курсировать еще 12 туристических составов. Пястолов также отметил, что билеты на дополнительные поезда поступают в продажу постепенно. Купить их можно онлайн, в официальном приложении "РЖД Пассажирам", а также в кассах ФПК.

Ранее замглавы РЖД Иван Колесников рассказал журналистам, что холдинг в период новогодних праздников планирует перевезти более 5,3 миллиона пассажиров, что на 8,2% выше прошлого показателя. Всего с 22 декабря по 8 января будет назначено 1,3 тысячи дополнительных рейсов.

Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.