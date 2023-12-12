МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) планирует реализовать проект безналичной оплаты в каждом вагоне поезда в первом квартале 2024 года, для этого перевозчик обновит программное обеспечение устройств для контроля посадки пассажиров, оснастив их приложением для оплаты банковскими картами, рассказал журналистам гендиректор компании Владимир Пястолов. "Сбер" позволит добавлять бонусные карты любых магазинов в свое приложение

"Сегодня в каждом нашем поезде у пассажиров есть возможность оплатить товары и услуги банковскими картами. Однако мы работаем над тем, чтобы терминалами был оснащен каждый вагон. Сегодня эта работа проведена в 90 поездах. В первом квартале 2024 года завершим (обновление — ред)", – сказал он.

Изначально планировалось завершить эту работу по обновлению устройств до конца 2023 года, однако, учитывая большой объем работы на федеральном уровне, завершить внедрение приложения во все устройства планируется в начале 2024 года.

Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.