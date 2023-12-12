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2023
https://1prime.ru/transport/20231212/842535307.html
Пассажиры смогут оплачивать товары банковскими картами в каждом вагоне ФПК
Транспорт
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Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) планирует реализовать проект безналичной оплаты в каждом вагоне поезда в первом квартале 2024 года, для этого перевозчик... ПРАЙМ, 12.12.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, поезда, товары, оплата, банковские карты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) планирует реализовать проект безналичной оплаты в каждом вагоне поезда в первом квартале 2024 года, для этого перевозчик обновит программное обеспечение устройств для контроля посадки пассажиров, оснастив их приложением для оплаты банковскими картами, рассказал журналистам гендиректор компании Владимир Пястолов.
"Сегодня в каждом нашем поезде у пассажиров есть возможность оплатить товары и услуги банковскими картами. Однако мы работаем над тем, чтобы терминалами был оснащен каждый вагон. Сегодня эта работа проведена в 90 поездах. В первом квартале 2024 года завершим (обновление — ред)", – сказал он.
Изначально планировалось завершить эту работу по обновлению устройств до конца 2023 года, однако, учитывая большой объем работы на федеральном уровне, завершить внедрение приложения во все устройства планируется в начале 2024 года.
Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.