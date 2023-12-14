МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить эффективное развитие высокоскоростной магистрали в России, отметив, что власти думают над этим. Глава РЖД рассказал о сроках принятия властями решения по концепции ВСМ

"На сегодняшний день нужно создать эффективную и работоспособную структуру (по развитию ВСМ в России — прим. ред.), которая бы этим занималась и сделала бы хороший бизнес-план. Это все возможно", — сказал Путин, подводя итоги года.

По его словам, правительство России, мэрия Москвы, Сбербанк думают над этим и предлагают решения.

"Авиационные и железнодорожные средства передвижения развиваются. Мы провели высокоскоростную дорогу. Планируется (развитие передвижения по маршрутам — прим.ред.): первый этап — это Москва-Петербург, потом перейти на юг", — добавил глава государства.

Ранее Минтранс России заявил, что представит финальные материалы по проекту ВМС до конца 2023 года.

Проект ВСМ включает в себя магистраль через шесть регионов страны: Москва и Московская область, Тверь, Великий Новгород, Ленинградская область и Санкт-Петербург. По планам рабочей группы, к 2030 году пассажирооборот ожидается на уровне 23 миллионов в год.

Большая ежегодная пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.