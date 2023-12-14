МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" перевезла 1,9 миллиона пассажиров по "плоским" тарифам по всем направлениям за 11 месяцев 2023 года, что на 16% выше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании. В Росавиации сообщили о снижении в стране количества авиаинцидентов

"С начала действия данной программы по всем направлениям, где действует "плоский" тариф, было перевезено почти 17 миллионов пассажиров. За январь-ноябрь 2023 года по "плоским" тарифам по всем направлениям было перевезено почти 1,9 миллиона человек, что на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", — говорится в сообщении.

Кроме того, за 11 месяцев 2023 года по "плоским" тарифам на маршруте Москва — Владивосток было перевезено более 418 тысяч человек, что на 21% выше показателя прошлого года. Из них только на маршруте Москва — Владивосток — 3 миллиона человек, уточняет пресс-служба.

Программа "плоских" тарифов "Аэрофлота" была запущена по инициативе президента России Владимира Путина в 2014 году с направления Москва — Симферополь. В 2015 году программа расширена на города ДФО.

"Плоский" тариф авиакомпании остаётся одним из самых доступных в России, которыми могут воспользоваться не только жители Дальневосточного федерального округа, но и все желающие пассажиры.

Цена по "плоскому" тарифу по направлениям программы Москва – Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан на рейсах "Аэрофлота" в одну сторону составит 15050 рублей; туда и обратно — 25000 рублей. На рейсах авиакомпании "Россия" цена билета по этим направлениям в одну сторону составит 17100 рублей; туда и обратно — 28400 рублей.

Также по направлению Москва – Калининград цена "России" на рейсах в одну сторону составит 6400 рублей; туда и обратно — 10650 рублей.

"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций