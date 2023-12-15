МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Пассажиропоток на Крымский полуостров растет уверенно, железнодорожное сообщение с новыми регионами налаживается, заявил президент России Владимир Путин. "Предатели". Во Франции согласились со словами Путина о лидерах стран ЕС

Глава государства в пятницу, 15 декабря, выступает на пленарном заседанииIV Железнодорожного съезда.

"Уверенно растет и пассажиропоток в Крым, налаживается сообщение с регионами Донбасса и Новороссии. И особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении; надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия", — сказал он.

По словам российского лидера, перевозчики в прошлом году сумели перенаправить потоки на Восток, внеся огромный вклад в борьбу с санкциями.

Он добавил, что в будущем высокоскоростную магистраль планируется построить до Донецка и Луганска.

Путин также призвал дальше осваивать новые виды техники, отметив политику РЖД по стимулированию ключевых инновационных секторов отечественной экономики.

Кроме того, отметил президент, вагонный парк России является самым молодым, его обновят в ближайшие три — четыре года.