Путин: пассажиропоток в Крым растет, сообщение с новыми регионами налаживается
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Пассажиропоток на Крымский полуостров растет уверенно, железнодорожное сообщение с новыми регионами налаживается, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу, 15 декабря, выступает на пленарном заседанииIV Железнодорожного съезда.
"Уверенно растет и пассажиропоток в Крым, налаживается сообщение с регионами Донбасса и Новороссии. И особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении; надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия", — сказал он.
По словам российского лидера, перевозчики в прошлом году сумели перенаправить потоки на Восток, внеся огромный вклад в борьбу с санкциями.
Он добавил, что в будущем высокоскоростную магистраль планируется построить до Донецка и Луганска.
Путин также призвал дальше осваивать новые виды техники, отметив политику РЖД по стимулированию ключевых инновационных секторов отечественной экономики.
Кроме того, отметил президент, вагонный парк России является самым молодым, его обновят в ближайшие три — четыре года.
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