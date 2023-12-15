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2023
https://1prime.ru/transport/20231215/842580377.html
Мишустин рассказал, сколько средств получат регионы на ремонт дорог
Транспорт
Новости
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https://россиясегодня.рф
. Более 2,5 миллиардов рублей получат 12 российских регионов на ремонт автомобильных дорог, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу... ПРАЙМ, 15.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, транспорт, михаил мишустин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Более 2,5 миллиардов рублей получат 12 российских регионов на ремонт автомобильных дорог, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.
"Перераспределим из федерального бюджета свыше 2,5 миллиардов рублей. Их до конца текущего года получат 12 субъектов", — сказал он.
Мишустин напомнил, что в 2024 году в нормативное состояние должны быть приведены не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межмуниципального значения.