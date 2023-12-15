МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Более 2,5 миллиардов рублей получат 12 российских регионов на ремонт автомобильных дорог, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу. Мишустин назвал причину снижения уровня международного доверия

"Перераспределим из федерального бюджета свыше 2,5 миллиардов рублей. Их до конца текущего года получат 12 субъектов", — сказал он.

Мишустин напомнил, что в 2024 году в нормативное состояние должны быть приведены не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межмуниципального значения.