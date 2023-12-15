МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Дальнее и пригородное железнодорожное сообщение новых регионов России увеличивается, сообщил журналистам замглавы Минтранса Валентин Иванов в кулуарах IV Железнодорожного съезда.

"Новые регионы все восстанавливаем… Увеличивается у нас дальнее следование, пригородное движение", — ответил он на вопрос журналистов о восстановлении железнодорожной инфраструктуры в новых регионах России.

Ранее президент России Владимир Путин на съезде железнодорожников сообщил, что уверенно растет пассажиропоток в Крым, налаживается железнодорожное сообщение с новыми регионами, включая бесперебойные перевозки по линии ОПК.