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В Минтрансе отметили рост ж/д сообщения новых регионов России
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Дальнее и пригородное железнодорожное сообщение новых регионов России увеличивается, сообщил журналистам замглавы Минтранса Валентин Иванов в кулуарах IV Железнодорожного съезда... ПРАЙМ, 15.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, минтранс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Дальнее и пригородное железнодорожное сообщение новых регионов России увеличивается, сообщил журналистам замглавы Минтранса Валентин Иванов в кулуарах IV Железнодорожного съезда.
"Новые регионы все восстанавливаем… Увеличивается у нас дальнее следование, пригородное движение", — ответил он на вопрос журналистов о восстановлении железнодорожной инфраструктуры в новых регионах России.
Ранее президент России Владимир Путин на съезде железнодорожников сообщил, что уверенно растет пассажиропоток в Крым, налаживается железнодорожное сообщение с новыми регионами, включая бесперебойные перевозки по линии ОПК.