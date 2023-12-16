МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. На польской границе на въезд на Украину образовалась очередь из 2400 грузовиков, сообщил представитель госпогранслужбы страны Андрей Демченко. СМИ: Зеленский считает переговоры о членстве Украины в ЕС важнее помощи

Несколько недель назад польские перевозчики и фермеры заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.

В понедельник глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест перевозчиков. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявлял, что блокада на КПП "Дорохуск — Ягодин" завершена. Позднее украинские СМИ сообщали, что польские автоперевозчики вновь перекрыли трассу через КПП под предлогом того, что одна фура якобы сломалась.

"На направлениях, где блокировка продолжается, по информации польских пограничников, по состоянию на утро ожидают 2400 грузовиков: "Шегини" — 1200, "Рава-Русская" — 550, "Краковец" — 650", — привело слова Демченко украинское агентство "Укринформ".

Он также заявил, что КПП "Ягодин" разблокирован, число пересечений границы возросло, на данном направлении границу пересекли более 1200 грузовиков. Демченко отметил, что на словацкой границе временно прекратилась блокировка движения украинского транспорта. В сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидает 450 грузовиков, на въезд — почти 1000 грузовиков.

По словам Демченко, на границе с Венгрией движение транспорта также идет. В сторону Украины в направлении пункта пропуска "Чоп (Тиса)" стоит 250 фур, порядка 870 грузовых транспортных средств ожидают в очереди на румынской границе в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Порубное".