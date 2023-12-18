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Британские морские страховщики расширили зону высокого риска в Красном море
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Участники рынка морского страхования Лондона расширили зону повышенного риска в Красном море на фоне сообщений о нападениях на суда в регионе, передает агентство Reuters... ПРАЙМ, 18.12.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, великобритания, красное море, хуситы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Участники рынка морского страхования Лондона расширили зону повышенного риска в Красном море на фоне сообщений о нападениях на суда в регионе, передает агентство Reuters.
"Совместный военный комитет (JWC) расширил зону повышенного риска до 18 градусов северной широты с предыдущих 15 градусов северной широты", — пишет СМИ со ссылкой на JWC.
В совместный военный комитет входят члены синдиката Ассоциации рынка Ллойд (Lloyd's Market Association, LMA) и представители рынка страховых компаний Лондона.
На фоне эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Британии неоднократно сообщало об инцидентах в проливе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявляло о готовности пропускать все суда в Красном и Аравийском морях, кроме тех, которые связаны с Израилем.