МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Участники рынка морского страхования Лондона расширили зону повышенного риска в Красном море на фоне сообщений о нападениях на суда в регионе, передает агентство Reuters. Акции грузоперевозчиков выросли на фоне атак хуситов

"Совместный военный комитет (JWC) расширил зону повышенного риска до 18 градусов северной широты с предыдущих 15 градусов северной широты", — пишет СМИ со ссылкой на JWC.

В совместный военный комитет входят члены синдиката Ассоциации рынка Ллойд (Lloyd's Market Association, LMA) и представители рынка страховых компаний Лондона.

На фоне эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Британии неоднократно сообщало об инцидентах в проливе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявляло о готовности пропускать все суда в Красном и Аравийском морях, кроме тех, которые связаны с Израилем.