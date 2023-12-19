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2023
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Танкеры с СПГ отклоняются от маршрутов через Красное море, пишут СМИ
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Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) отклоняются от маршрутов через Красное море в связи с угрозами атак со стороны йеменских хуситов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на... ПРАЙМ, 19.12.2023
транспорт, бизнес, новости, мир, танкеры, красное море
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) отклоняются от маршрутов через Красное море в связи с угрозами атак со стороны йеменских хуситов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов.
"С пятницы как минимум пять судов изменили свой курс, развернувшись из вод у побережья Йемена — неизбежной точки маршрута для судов, использующих Суэцкий канал, который связывает Европу и Азию", — пишет агентство.
Как добавляет Блумберг, пока неясно, все ли суда были перенаправлены из-за напряженности в Красном море.
Хуситы ранее предупредили о намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические BP и Equinor.
В ходе торгов понедельника стоимость ближайших газовых фьючерсов по TTF в Европе на опасениях перебоев с поставками СПГ в моменте росла почти на 13%, превышая 420 долларов за тысячу кубометров.