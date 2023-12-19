МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) отклоняются от маршрутов через Красное море в связи с угрозами атак со стороны йеменских хуситов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов. Акции грузоперевозчиков выросли на фоне атак хуситов

"С пятницы как минимум пять судов изменили свой курс, развернувшись из вод у побережья Йемена — неизбежной точки маршрута для судов, использующих Суэцкий канал, который связывает Европу и Азию", — пишет агентство.

Как добавляет Блумберг, пока неясно, все ли суда были перенаправлены из-за напряженности в Красном море.

Хуситы ранее предупредили о намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические BP и Equinor.

В ходе торгов понедельника стоимость ближайших газовых фьючерсов по TTF в Европе на опасениях перебоев с поставками СПГ в моменте росла почти на 13%, превышая 420 долларов за тысячу кубометров.