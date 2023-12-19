МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Маршрут поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу из-за опасной ситуации в Красном море удлиняется примерно на 12 дней, однако увеличение срока доставки повлияет на рынок очень краткосрочно, более того, оно уже отразилось в ценах на газ, сказал в комментарии РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Акции грузоперевозчиков выросли на фоне атак хуситов

Агентство Блумберг со ссылкой на данные отслеживания судов ранее сообщило, что танкеры с СПГ отклоняются от маршрутов через Красное море в связи с угрозами атак со стороны йеменских хуситов. Свой курс, как уточняло агентство, с пятницы изменили как минимум пять судов.

"Маршрут удлиняется примерно на 12 дней. Удорожание будет зависеть от необходимости использования из-за более долгого срока доставки дополнительного транспорта, но в любом случае это будет краткосрочное влияние. Думаю, что оно уже отразилось в ценах на газ", – отметил Скрябин.

Случившееся некритично для потребителей в Европе, добавил эксперт. Биржевая цена газа там в два раза ниже уровня начала года, уточнил он.

Стоимость ближайших газовых фьючерсов по TTF в Европе в ходе торгов понедельника на опасениях перебоев с поставками СПГ в какой-то момент росла почти на 13%, превышая 420 долларов за тысячу кубометров. Однако во вторник цены перешли к снижению, и по состоянию на 15.58 мск опускаются примерно на 7%, до 373 долларов за тысячу кубометров.

При этом средняя биржевая котировка на газ в Европе в ноябре составляла примерно 510 долларов.