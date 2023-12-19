МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. НИЦ "Аэроскрипт" представил цифровую платформу, с помощью которой можно отслеживать данные о полетах беспилотных авиасистем в России — к ней с 2024 года смогут подключиться 90% отечественных беспилотных авиасредств, рассказал РИА Новости генеральный директор центра Алексей Хрипунов на площадке форума "Цифровая транспортация". МВД России установило порядок уничтожения беспилотников

"Аэроскрипт" представляет на "Цифровой транспортации" высокоавтоматизированную платформу, агрегирующую и обрабатывающую информацию о полетах отечественных БАС. 90% БАС отечественной разработки могут быть подключены к цифровой платформе информационного обеспечения полетов "Небосвод" (представленный сервис входит в платформу — ред.) с 2024 года. Таким образом, будет агрегироваться максимально объемная информация о беспилотном авиатрафике в стране: больше дронов смогут передавать навигационные данные, а внешние пилоты получать расширенные данные об окружающем трафике", — сказал Хрипунов.

Уже сейчас работает сервис мониторинга соблюдения правил использования воздушного пространства. В следующем году добавятся сервисы, которые смогут оценивать риски на земле, обнаруживать конфликты в воздухе, а также отслеживать беспилотники, которые выполняют работу по оценке рисков на земле и обнаружения конфликтов в воздухе; а также БВС, выполняющих полеты без допуска.

"Данная платформа позволит увеличить интенсивность полетов, при этом улучшить эффективность и рациональность использования воздушного пространства России. Эта функция может быть важна для регионов, потому что позволит начать снимать ограничения уже сейчас", — добавил Хрипунов.

Сейчас НИЦ "Аэроскрипт" работает над платформой "Небосвод" — это первая отечественная платформа организации беспилотного воздушного движения. Она позволяет оперативно получать разрешение на использование воздушного пространства и предоставляет внешним пилотам цифровые сервисы для обеспечения безопасного полета.