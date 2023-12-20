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2023-12-20T06:11:08+03:00

2023-12-20T06:09:00+03:00

2023

https://1prime.ru/transport/20231220/842616832.html

На Крымском мосту возобновили транспортное движение

Транспорт

Новости

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https://россиясегодня.рф

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя час после остановки, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по... ПРАЙМ, 20.12.2023

новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, крымский мост, транспорт

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60