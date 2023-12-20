МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя час после остановки, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

По Крымскому мосту возобновлено движение

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.