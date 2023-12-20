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На Крымском мосту возобновили транспортное движение
Транспорт
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя час после остановки, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по... ПРАЙМ, 20.12.2023
новости, транспорт, бизнес, экономика, россия, крымский мост, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено спустя час после остановки, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении.