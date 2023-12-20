БРЮССЕЛЬ, 20 дек — ПРАЙМ. Суд Евросоюза постановил, что антироссийские санкции не запрещают россиянам с лицензией частного пилота управлять самолетами в Евросоюзе, об этом говорится в решении суда. Шульгинов оценил устойчивость нефтегазовой отрасли России перед санкциями

"Ограничительные меры против России в принципе не запрещают российскому гражданину, владеющему лицензией частного пилота, управлять самолетом в Европейском союзе", — говорится в документе.

Таким образом суд отверг трактовку Европейской комиссии и Европейского агентства безопасности полетов, которые полагали, что запрет на полеты в ЕС самолетов, зарегистрированных в России, также распространяется и на полеты частных пилотов с российским гражданством.

В документе говорится, что суд рассматривал иск россиянки с гражданством Люксембурга, которая оспорила отказ в пилотировании, полученный от люксембургских авиационных властей.

В постановлении суда подчеркивается, что на россиянку ограничения, введенные против российского авиационного сектора, не распространяются.

"Запрет направлен исключительно на экономический или финансовый контроль самолета, а не на управление пилотом", — говорится в документе.

Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.