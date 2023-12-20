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2023
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Правительство сообщило о завершении ремонта сухопутного маршрута в Крым
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Сухопутный маршрут в Крым, проходящий через новые регионы вдоль Азовского побережья, полностью отремонтирован, сообщается на сайте правительства России со ссылкой на вице-премьера... ПРАЙМ, 20.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Сухопутный маршрут в Крым, проходящий через новые регионы вдоль Азовского побережья, полностью отремонтирован, сообщается на сайте правительства России со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
"Завершён ремонт сухопутного маршрута в Крым по территории новых регионов вдоль Азовского побережья. В текущем году в Херсонской и Запорожской областях под контролем ГК "Автодор" отремонтировали около 200 километров автотрассы, пролегающей вдоль Азовского побережья. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин", — говорится в сообщении.
На территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области в 2022 году отремонтировали около 160 километров дорог, ещё 200 километров сухопутного маршрута в Запорожской и Херсонской областях обновили в этом году. "Таким образом, готово уже порядка 360 километров магистрали, связывающей Большую Россию с Крымом через новые регионы", – отметил вице-премьер.
Параллельно специалисты ГК "Автодор" отремонтировали семь мостов в составе трассы, добавил Хуснуллин.