МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. СДЭК хочет расширить международную сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) минимум в 1,5 раза в следующем году, увеличить присутствие в странах Азии и открыть новые регионы, рассказала РИА Новости руководитель направления международного маркетинга СДЭК Елена Баранова. Раскрыта динамика популярности курьерской доставки у россиян

"На 2024 год планируется дальнейшее расширение сети ПВЗ, включая более полное покрытие РФ, развитие сети и продуктов в странах СНГ, а также увеличение присутствия в странах Азии и открытие новых регионов. Цель — увеличить количество открытий минимум в полтора раза. Мы составляем планы расширения нашей сети, опираясь на внутреннюю геоаналитику, которая учитывает грузопотоки и спрос на наши услуги", — рассказала Баранова.

Она отметила, что в этом году компания открыла 892 офиса. Из них 696 находятся в России, 132 — в странах СНГ и 64 — на Дальнем Зарубежье (например, в Китае, Вьетнаме, Индии, Бангладеш, Турции и так далее). Около половины офисов открыты действующими франчайзи.

При этом в 2024 году не планируется изменения размера автопарка. В пунктах выдачи заказов доставка осуществляется на "Газелях", сейчас в СДЭКе 48 грузовых автомобилей Mercedes, используемых для магистральных перевозок между городами. Примерно половина из них приобретена до повышения банковских ставок в 2023 году.

"Средний месячный объем по приему и выдаче посылок на один ПВЗ составляет примерно 1500 операций. Этот объем в основном стабилен, но зависит от сезонности и размера населенного пункта. Например, в декабре высокий сезон, связанный с новогодними праздниками и "Черной пятницей", — добавила Баранова.