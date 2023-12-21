2023-12-21T13:42:23+03:00
2023-12-21T13:42:23+03:00
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2023
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Минпромторг раскрыл детали обязательной сертификации электросамокатов
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Принятое решение об обязательной сертификации электросамокатов в РФ пока не вступило в силу, мера заработает после внесений соответствующих изменений в нормативные акты, сообщили... ПРАЙМ, 21.12.2023
транспорт, бизнес, новости, минпромторг рф, электросамокаты, сертификация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Принятое решение об обязательной сертификации электросамокатов в РФ пока не вступило в силу, мера заработает после внесений соответствующих изменений в нормативные акты, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
В среду по итогам заседания госкомиссии по антиконтрафакту было решено включить электросамокаты в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в РФ. По словам вице-премьера — главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, мера призвана предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан.
"После принятия и вступления в силу соответствующих изменений производимые или поставляемые в Российскую Федерацию электрические средства индивидуальной мобильности будут проходить процедуру обязательной сертификации", — пояснили в министерстве.