МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Принятое решение об обязательной сертификации электросамокатов в РФ пока не вступило в силу, мера заработает после внесений соответствующих изменений в нормативные акты, сообщили в пресс-службе Минпромторга. "Русал" попросил Минпромторг отменить экспортные пошлины на алюминий

В среду по итогам заседания госкомиссии по антиконтрафакту было решено включить электросамокаты в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в РФ. По словам вице-премьера — главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, мера призвана предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан.

"После принятия и вступления в силу соответствующих изменений производимые или поставляемые в Российскую Федерацию электрические средства индивидуальной мобильности будут проходить процедуру обязательной сертификации", — пояснили в министерстве.