МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Совокупный экономический эффект от автодороги М-12 Москва – Казань за 20 лет составит 2 триллиона рублей, сообщила РИА Новости первый замгендиректора Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Горовая. Новая трасса М-12 даст толчок развитию регионов, заявил Хуснуллин

"Совокупный экономический эффект от М-12 в ее текущем виде (Москва – Казань) за 20 лет составит 2 триллиона рублей в ценах 2022 года. Из них более 1,2 триллиона рублей составит эффект непосредственно от эксплуатации дороги, оставшиеся 711 миллиарда рублей эффекта – это дополнительный заказ на продукции строительной отрасли, который уже внёс свой вклад в рост ВВП России в прошлом и нынешнем году в процессе строительства", — рассказала Горовая.

По ее словам, в структуре эффектов от эксплуатации первое место занимает агломерационный эффект. За счет роста производительности отраслей экономики благодаря "подключению" населенных пунктов к крупным городам удастся получить более 420 миллиардов рублей прироста валовой добавленной стоимости (ВДС).

Почти на 360 миллиардов рублей прирост валовой добавленной стоимости обеспечит оператор дороги — ГК "Автодор" — за счет своей экономической деятельности. А 250 миллиардов рублей составит эффект экономии времени для пассажиров и грузоотправителей. "Мы рассчитываем, что часть экономии времени пассажиры потратят на работу, а у грузоотправителей возрастет оборачиваемость и снизятся транспортные издержки", — добавила замгендиректора ЦСР.

"В заключение нельзя не сказать о таком специфическом эффекте, как эффект развития туризма. Наличие хорошей и быстрой дороги является одним из факторов, который может сподвигнуть человека поехать в туристическую поездку. Во всех крупных городах уже давно развивается туризм выходного дня, с новой скоростной дорогой у туристов появится больше вариантов, где провести отдых. Мы рассчитываем, что за 20 лет прирост ВДС туристической отрасли благодаря М-12 составит 44 миллиарда рублей", — говорит Горовая.

Сопоставляя эффекты с затратами, резюмировала она, можно определить коэффициент эффективности, который в случае М-12 равен 1,3 рубля на рубль затрат. "Это означает, что несмотря на крупные расходы на строительство дорога является выгодной для экономики. Можно ожидать, что при продлении М-12 дальше на восток размер эффектов будет еще выше", — отметила она.