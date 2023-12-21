МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" присоединился к программе лояльности "Аэрофлот Бонус", сообщил лоукостер. Лоукостер "Победа" открыл продажу авиабилетов на рейсы летнего расписания

"Лоукостер "Победа" (Группа "Аэрофлот") присоединился к программе лояльности "Аэрофлот Бонус". Теперь на рейсах авиакомпании "Победа" возможно начисление миль "Аэрофлот Бонус" за выполненные перелеты", — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что мили будут начисляться по билетам, оформленным с 21 декабря текущего года. Количество миль зависит от расстояния между аэропортами вылета и прилета, а также от тарифа авиабилета. Ожидается, что в 2024 году пассажиры смогут использовать мили "Аэрофлот Бонус" на полеты рейсами "Победы".

"Отмечаем, что на рейсах авиакомпании "Победа" не предоставляются привилегии Элитных уровней программы "Аэрофлот Бонус", – добавили в компании.