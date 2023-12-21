2023-12-21T17:44:17+03:00
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2023-12-21T17:44:17+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231221/842638685.html
Белоусов оценил объем контейнерных перевозок по ж/д сети России
Транспорт
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Перевозки контейнеров по железнодорожной сети России по итогам текущего года ожидаются на уровне 7,5 миллионов TEU, что на 15% больше показателя 2021 года, сообщил первый... ПРАЙМ, 21.12.2023
транспорт, бизнес, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Перевозки контейнеров по железнодорожной сети России по итогам текущего года ожидаются на уровне 7,5 миллионов TEU, что на 15% больше показателя 2021 года, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"В результате по итогам года будут достигнуты рекордные показатели по контейнерным перевозкам железнодорожным транспортом – 7,5 миллионов TEU. Это на 15% больше, чем в 2021 году", — сказал он.
Ожидания на 2023 год по контейнерным перевозкам также выше уровня 2022 года на 15%. В прошлом году РЖД поставили рекорд по перевозкам контейнеров за всю свою историю, отправив 6,521 миллиона TEU (рост на 0,3% к 2021 году).
Ранее глава РЖД Олег Белозеров сообщал, что контейнерные перевозки по железнодорожной сети в России в 2030 году ожидаются на уровне 10 миллионов TEU.