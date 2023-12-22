МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Россияне в 2023 году налетали более 30 миллиардов километров, проведя в воздухе свыше 3 миллиардов часов, за это время им удалось добраться до 163 стран, рассказали РИА Новости в сервисе поиска авиабилетов "Авиасейлс". Спрос россиян на зарубежные поездки вырос почти на 70 процентов

"В 2023 году пользователи "Авиасейлс" провели в воздухе 3,2 миллиарда часов, налетали 30,1 миллиарда километров и посетили 163 страны", — рассказали в сервисе.

Там сообщили, что 77% всех полетов пришлись на российские направления. "При этом летать за пределы России стали чаще по сравнению с прошлым годом. Для сравнения, в 2022 году на внутренние рейсы пришлось 81% всех бронирований", — уточнили в компании.

"В этом году самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Этот тренд не изменился с прошлого года", — отметили аналитики.

Средний чек на полет из Москвы по России и обратно на одного пассажира составил 11,1 тысячи рублей, из Сочи — 17,1 тысячи, Санкт-Петербурга — 11,3 тысячи, Калининграда — 11,9 тысячи, Кавказских Минеральных Вод — 14,5 тысячи, Махачкалы — 15,5 тысячи рублей, выяснили в компании.

Из зарубежных направлений полеты из России в Ереван и обратно в среднем обошлись путешественникам в 24,3 тысячи рублей, а в Стамбул — 28 тысяч рублей.