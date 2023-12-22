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2023
https://1prime.ru/transport/20231222/842641137.html
Гендиректор КЖД спрогнозировал рекордный пассажиропоток по итогам года
Транспорт
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Пассажиропоток на поездах, обслуженных Крымской железной дорогой (КЖД), по итогам 11 месяцев 2023 года составил 9,4 миллиона человек, а по итогам года эта цифра может вырасти до... ПРАЙМ, 22.12.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, россия, крым, кжд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — ПРАЙМ. Пассажиропоток на поездах, обслуженных Крымской железной дорогой (КЖД), по итогам 11 месяцев 2023 года составил 9,4 миллиона человек, а по итогам года эта цифра может вырасти до рекордного с 2014 года значения — 10 миллионов, сообщил генеральный директор КЖД Михаил Гончаров.
"Железнодорожники Крыма в этом году перевезли по итогам 11 месяцев 9,4 миллиона пассажиров. Это своего рода рекорд в новой истории КЖД. Если говорить о перспективе года, то реальная цифра — 10 миллионов пассажиров… Если сравнить с предыдущим годом, то это 7,7 миллиона — то есть идет рост пассажиропотока на 23%, и это значимо", – сказал Гончаров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Пассажиров, которые были перевезены по итогам 11 месяцев года на пригородном транспорте, — 6,1 миллиона человек, а поездами дальнего следования — 3,3 миллиона, добавил он.