СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — ПРАЙМ. Пассажиропоток на поездах, обслуженных Крымской железной дорогой (КЖД), по итогам 11 месяцев 2023 года составил 9,4 миллиона человек, а по итогам года эта цифра может вырасти до рекордного с 2014 года значения — 10 миллионов, сообщил генеральный директор КЖД Михаил Гончаров. Путин призвал железнодорожников обеспечить турпоток в Крым

"Железнодорожники Крыма в этом году перевезли по итогам 11 месяцев 9,4 миллиона пассажиров. Это своего рода рекорд в новой истории КЖД. Если говорить о перспективе года, то реальная цифра — 10 миллионов пассажиров… Если сравнить с предыдущим годом, то это 7,7 миллиона — то есть идет рост пассажиропотока на 23%, и это значимо", – сказал Гончаров в эфире радио "Спутник в Крыму".

Пассажиров, которые были перевезены по итогам 11 месяцев года на пригородном транспорте, — 6,1 миллиона человек, а поездами дальнего следования — 3,3 миллиона, добавил он.