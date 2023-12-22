МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России после ее рекомендаций по ценам на полеты в новогодние праздники видит появление в продаже билетов по сниженным от 7% до 39% ценам, сообщила служба. S7 завершила урегулирование с иностранными лизингодателями по самолетам

"ФАС России обратила внимание авиакомпаний на ценообразование в период новогодних праздников. В результате проведенной службой работы в продаже появились билеты по сниженным от 7% до 39% ценам", — говорится в сообщении.

Антимонопольная служба осуществляет мониторинг минимальной стоимости авиабилетов эконом-класса в том числе в новогодние праздничные дни. Мониторинг ведется по более чем 330 наиболее востребованным маршрутам.

"Проведя анализ данных, ведомство рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на авиабилеты в период высокого спроса. В результате этой работы цены на авиаперелеты в праздничные дни были скорректированы. На сегодняшний день в продаже появились билеты эконом-класса со сниженной ценой в направлении юга России, регионов Северного Кавказа, а также в крупнейшие города страны и обратно в период новогодних праздников", — пишет регулятор.

ФАС добавляет, что продолжает вести мониторинг минимальной стоимости авиабилетов на постоянной основе.