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2023
https://1prime.ru/transport/20231222/842643601.html
Авиакомпании в России снизили цены на билеты в новогодние праздники
Транспорт
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Федеральная антимонопольная служба России после ее рекомендаций по ценам на полеты в новогодние праздники видит появление в продаже билетов по сниженным от 7% до 39% ценам,... ПРАЙМ, 22.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, фас, авиакомпании
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России после ее рекомендаций по ценам на полеты в новогодние праздники видит появление в продаже билетов по сниженным от 7% до 39% ценам, сообщила служба.
"ФАС России обратила внимание авиакомпаний на ценообразование в период новогодних праздников. В результате проведенной службой работы в продаже появились билеты по сниженным от 7% до 39% ценам", — говорится в сообщении.
Антимонопольная служба осуществляет мониторинг минимальной стоимости авиабилетов эконом-класса в том числе в новогодние праздничные дни. Мониторинг ведется по более чем 330 наиболее востребованным маршрутам.
"Проведя анализ данных, ведомство рекомендовало авиакомпаниям пересмотреть политику формирования цен на авиабилеты в период высокого спроса. В результате этой работы цены на авиаперелеты в праздничные дни были скорректированы. На сегодняшний день в продаже появились билеты эконом-класса со сниженной ценой в направлении юга России, регионов Северного Кавказа, а также в крупнейшие города страны и обратно в период новогодних праздников", — пишет регулятор.
ФАС добавляет, что продолжает вести мониторинг минимальной стоимости авиабилетов на постоянной основе.