2023-12-22T13:15:58+03:00
2023-12-22T13:15:58+03:00
2023-12-22T13:15:58+03:00
2023
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Минтранс назвал ожидаемый грузооборот морских портов по итогам года
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Грузооборот морских портов РФ по итогам текущего года ожидается на уровне 900 миллионов тонн, сообщил директор департамента госполитики в области морского и речного транспорта... ПРАЙМ, 22.12.2023
транспорт, бизнес, новости, минтранс рф, порт, грузооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов РФ по итогам текущего года ожидается на уровне 900 миллионов тонн, сообщил директор департамента госполитики в области морского и речного транспорта Минтранса России Виталий Клюев.
"По итогам уходящего года мы ожидаем переход рубежа в 900 миллионов тонн в грузообороте морских портов страны", — сказал он.
Глава Росморпорта Сергей Пылин отметил, что увеличение грузооборота ожидает на 7% по отношению к показателю 2022 года.
"Перевалка грузов в морских портах по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 900 миллионов тонн, что составляет рост порядка 7% к показателям 2022 года", — сказал он.
Грузооборот морских портов РФ в 2022 году восстановлен на допандемийном уровне 2019 года в объеме 840 миллионов тонн.