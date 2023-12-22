МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов РФ по итогам текущего года ожидается на уровне 900 миллионов тонн, сообщил директор департамента госполитики в области морского и речного транспорта Минтранса России Виталий Клюев. В "Транснефти" оценили рост объема перевалки нефти через порт Козьмино

"По итогам уходящего года мы ожидаем переход рубежа в 900 миллионов тонн в грузообороте морских портов страны", — сказал он.

Глава Росморпорта Сергей Пылин отметил, что увеличение грузооборота ожидает на 7% по отношению к показателю 2022 года.

"Перевалка грузов в морских портах по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 900 миллионов тонн, что составляет рост порядка 7% к показателям 2022 года", — сказал он.

Грузооборот морских портов РФ в 2022 году восстановлен на допандемийном уровне 2019 года в объеме 840 миллионов тонн.