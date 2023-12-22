МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Правительство России выделило еще около 3,3 миллиарда рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре страны из-за ограничения полетов, сообщается на сайте кабмина. Путин назвал главный критерий возобновления работы закрытых аэропортов

"Около 3,3 миллиарда рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства аэропортам центральных и южных регионов на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полетов. Распоряжение об этом подписано", — говорится в сообщении.