2023-12-22T14:57:49+03:00
2023-12-22T14:57:49+03:00
2023-12-22T14:57:49+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231222/842646852.html
Кабмин выделил допсредства на поддержку аэропортов на юге и в центре России
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство России выделило еще около 3,3 миллиарда рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре страны из-за ограничения полетов, сообщается на сайте кабмина. "Около 3,3... ПРАЙМ, 22.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, правительство, аэропорты
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/28/841422805.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/28/841422805.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/28/841422804.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/28/841422804.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/27/841422792.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84142/27/841422792.jpg
https://1prime.ru/transport/20231214/842564898.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Правительство России выделило еще около 3,3 миллиарда рублей на поддержку аэропортов на юге и в центре страны из-за ограничения полетов, сообщается на сайте кабмина.
"Около 3,3 миллиарда рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства аэропортам центральных и южных регионов на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полетов. Распоряжение об этом подписано", — говорится в сообщении.