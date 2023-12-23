СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — ПРАЙМ. Отдыхающие в Крыму в новогодние праздники туристы смогут получить скидки и специальные предложения от местных отелей, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Авиакомпании в России снизили цены на билеты в новогодние праздники

"Крым традиционно остается одним из наиболее популярных направлений для отдыха в период новогодних праздников. В крымских отелях действуют различные скидки и специальные предложения, проработаны развлекательные программы для взрослых и детей. Все это заменит отдыхающим концерты и другие новогодние мероприятия, которые мы в силу ряда обстоятельств в этом году в Крыму не планируем", — сказал Константинов.

По его словам, всего в зимний период в республике планируют работать около 300 санаторно-курортных и гостиничных организаций, в том числе 73 санатория.

"По нашим оперативным данным, средний процент загрузки отелей в период новогодних праздников составит порядка 45%. При этом уже есть случаи, когда средства размещения забронированы на 80-90%", — подчеркнул глава парламента и добавил, что туристы зачастую бронируют отели заранее, за несколько месяцев.

Ранее ФАС сообщала, что российские авиакомпании по рекомендации ведомства стали продавать билеты на новогодние праздники по сниженным в 7-39% ценам. В антимонопольной службе также добавили, что продолжают отслеживать минимальную стоимость авиабилетов на постоянной основе.