КАЛИНИНГРАД, 24 дек — ПРАЙМ. Рекордное за последние три года количество иностранных машин въехало за сутки в Калининградскую область через многосторонний автомобильный пограничный пункт (МАПП) Мамоново-2 на границе с Польшей, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни. Властям Калининграда передадут полномочия в поддержке бизнеса

Отмечается, что больше всего автомобилистов (99,9%) — это русскоязычные немцы, которые на праздники едут и в Калининградскую область, и дальше в Россию, используя Калининград как транзитный пункт, откуда они отправляются авиационным и железнодорожным транспортом в Москву, Санкт-Петербург и другие города.

"Такого количества иностранных автомобилей не было с 2019 года… Только за последние сутки калининградские таможенники оформили на въезд в область рекордное количество таких машин — 640 (!), а всего за три дня — 1738", — сообщили в пресс-службе таможни.

В ведомстве отметили, что на российско-польском участке границы пропуск легковых транспортных средств в РФ существенно возрос за последние дни, у российской стороны на оформление одного автомобиля уходит чуть более двух минут, в час сотрудники МАПП Мамоново-2 оформляют от 25 до 32 транспортных средств.

"При этом проезд в область через таможенный пост МАПП Багратионовск Калининградской областной таможни, также расположенный на российско-польском участке границы, свободен. Еще два пункта пропуска (МАПП Мамоново-Гроново и МАПП Гусев-Голдап) не работают по решению польского правительства", — добавили в ведомстве.