МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение бюджетных ассигнований Росавтодору на строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, сообщается на сайте кабмина. Мишустин рассказал, сколько средств получат регионы на ремонт дорог

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект распоряжения направлен на обеспечение опережающей реализации мероприятий по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участках обходов Нижнекамска и Набережных Челнов.