2023-12-24T19:03:29+03:00
2023-12-24T19:03:29+03:00
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2023
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Правительство выделит Росавтодору средства на строительство М-7
Транспорт
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Правительство России одобрило выделение бюджетных ассигнований Росавтодору на строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов,... ПРАЙМ, 24.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, правительство, росавтодор, м-7
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение бюджетных ассигнований Росавтодору на строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
Уточняется, что проект распоряжения направлен на обеспечение опережающей реализации мероприятий по строительству и реконструкции автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участках обходов Нижнекамска и Набережных Челнов.