МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Путешественники из России выбирали поездки за границу не только с целью отдыха, но и ради шоппинга и посещения концертов музыкальных групп, рассказали РИА Новости в сервисе для поиска авиабилетов "Авиасейлс". Названы популярные среди россиян туристические направления на Новый год

"В этом году путешественники стали чуть чаще летать за границу, в том числе ради выступлений любимых исполнителей и шоппинга. А самым быстрорастущим направлением года стал Китай, с которым открылось прямое авиасообщение", — рассказали в сервисе, уточнив, что доля полетов из России за рубеж составила 33%.

В "Авиасейлс" отметили, что бронирования в Китай побили все рекорды и выросли в 20 раз в этом году по сравнению с прошлым годом. "Страна попала в топ-15 самых популярных у российских самостоятельных туристов. Билеты на прямые перелёты в Китай путешественники покупали в среднем за 66,7 тысячи рублей туда-обратно", — сообщили в компании.

Аналитики также выяснили, что доля бронирований авиабилетов с багажом в популярные у россиян страны для шоппинга — Турцию, Белоруссию, Армению и Грузию — выросла в среднем на 64% за лето 2023 года. "За уходящий год пользователи сервиса провезли 92,8 миллиона килограммов багажа", — рассказали в "Авиасейлс".

"Этот год был богат и на мировые туры зарубежных исполнителей: Taylor Swift, The Weekend, Madonnа. Некоторые поклонники получали визы и летели в другие страны за своими кумирами. Среди пользователей "Авиасейлс" оказалось особенно много фанатов Imagine Dragons. В сентябре они активно бронировали билеты в Баку на даты их концерта. Спрос на направление в эти дни вырос в четыре раза", — рассказали в сервисе.

Выяснилось, что иногда россияне оставляли детей дома, когда сами отправлялись на отдых. "На этапе выбора билетов, пользователи сервиса искали билеты на детей в 13% случаев. А вот когда дело доходило до покупки — билеты доставались только 9% маленьких путешественников. С детьми россияне чаще всего летали на Мальдивы, в Таиланд и Египет. Доля бронирований детских билетов в эти страны составила 10-14% от общего числа", — сообщили аналитики.